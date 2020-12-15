تعيين ممدوح دراز عضوا منتدبا لـ «الإسكندرية لتداول الحاويات»

قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعيين ممدوح توفيق عزت دراز، عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة اختار ممدوح دراز، عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة لمدة 3 سنوات، مع منحه راتبًا مقطوعًا بنحو 40 ألف جنيه.وحققت الشركة أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 465.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 632.94 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة إلى 904.56 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.05 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.