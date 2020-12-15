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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال تشغيل محطة معالجة حدائق أكتوبر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح أعمال التشغيل والصيانة وتأمين محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 100 ألف متر مكعب لكل يوم بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة، موضحًا أن العطاء يقدم بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف اتحاد المقاولين، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 90 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتا إلى أن يتمم الحصول على كراسة المواصفات الفنية بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر نظير سداد مبلغ 299 جنيها
وأشار إلى أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير المقبل، وأن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة هي الفئة الثانية لأعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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