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الثقافة

أمسية أدبية لمناقشة مؤلفات يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظم المركز الثقافى بطنطا أمسية أدبية، فى إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برموز الفن والأدب، بالتعاون مع نادى أدب طنطا لمناقشة الأعمال الإبداعية للروائى الكبير يحيى حقى تخليدا لذكرى وفاته في التاسع من ديسمبر عام 1992.

شارك فى اللقاء الروائى عبد الخالق محمد، والإذاعى والشاعر محمد درة، والكاتب المسرحى والناقد طارق عمار، أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن رحلة الأديب الراحل، تلاه مداخلات من أدباء وشعراء الغربية.

أكد الروائى عبد الخالق محمد أن الأديب يحيى حقى كان كاتب وروائي مصري، ورائدًا من رواد القصة القصيرة، ولد في القاهرة لأسرة ذات جذور تركية، درس الحقوق وعمل بالمحاماة والسلك الدبلوماسي والعمل الصحفي، يعتبر علامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما ويعد من كبار الأدباء المصريين، في مجاله الأدبي نشر أربع مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر رواياته قنديل أم هاشم، وكتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى.

ومن جانبه أضاف الناقد طارق عمار أن الأديب يحيى حقي قد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في يناير عام 1969، وهي أرفع الجوائز التي تقدمها الحكومة المصرية للعلماء والمفكرين والأدباء المصريين، كما منحته الحكومة الفرنسية عام 1983، وسام الفارس من الطبقة الأولى، ومنحته جامعة المنيا عام 1983 الدكتوراه الفخرية وكان واحدًا ممن حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الأدب العربي ـلكونه رائدًا من رواد القصة العربية الحديثة، عام 1990.

وخلال اللقاء تم عرض أجزاء من فيلم قنديل أم هاشم والبوسطجى الذي يعد من أهم أعمال الأديب الراحل واختتم بعرض لمواهب الشباب فى الشعر والالقاء بالعامية والفحصى.

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