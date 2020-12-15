سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 13 سنتا ليبلغ 50.19 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليبلغ 50.19 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 50.06 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة أمس بارتفاع 32 سنتا لتبلغ 50.29 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا لتبلغ 49.99 دولار للبرميل.