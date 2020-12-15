قراءات شعرية وقصصية مفتوحة بنادي أدب آفاق اشتراكية

يعقد نادي أدب آفاق اشتراكية، ندوة مفتوحة تحت عنوان "الورشة"، تتضمن قراءات مفتوحة في نصوص شعرية وقصصية بحضور المبدعين والنقاد، وذلك في السادسة مساء غدٍ الأربعاء.وتتضمن الندوة فقرة ثانية بعنوان "عايشين معانا" وفيها قراءة نصوص لشاعر العامية الراحل عمر نجم.تعقد الندوة تحت رعاية وإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، ويحضرها من أعضاء نادي الأدب الدكتور علي شوشان، حسن بدوي، غريب عبد الله، الناشر رحاب الهوارى، نجلاء مصطفى، حسن سالم، المطربة هيلانا ميشيل، ليلى حسين، إبراهيم مصطفى، أشرف فتحي، مصطفى الجارحي، وذلك بمقر نادي أدب آفاق اشتراكية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بوسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.