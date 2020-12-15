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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

التنمية المحلية: ننفذ مبادرة «شغلك في قريتك» بتوجيهات من الرئيس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المقرر تنفيذها في المحافظات.

وأضاف شعراوي، خلال لقائه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عبر الفيديو كونفرانس، أن مبادرة "شغلك في قريتك"، تأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى توفير فرص عمل للمرأة والشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة المعيلة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح شعراوي، أن اجتماعه مع وزيرة التخطيط، شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" بعدد من القرى في المحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية المصرية.

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