«التجمع»: البرلمان الجديد يعبر عن كافة التيارات الحزبية

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب القادم امتلك كافة مقوماته الديمقراطية وجاء في مناخ سياسي متكامل الإرجاء وضم الكوادر اللازمة التي عبرت عن كافة التيارات الحزبية سواء المؤيدة أو المعارضة، وذلك كله حقق التنوع الأيديولوجي الذي سعت الدولة المصرية والقائمة الوطنية على تحقيقه في البرلمان الجديد.ولفت عبد العال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن المجلس الجديد ملقى على عاتقه ثلاث مهمات أساسية وهو إيجاد شكل جديد لتجديد الخطاب الديني في مصر، وخلق سياسات إعلامية جديدة قادرة على مواجهة التحديات العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع خطة جديدة للقضاء على الأمية داخل الدولة المصرية.