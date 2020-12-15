بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج «كرامة» بقيمة 556 مليون جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه ويستمر الصرف لهم يومي اليوم وغدًا.كما من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتبارًا من الخميس المقبل، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.والجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي ٣ مليون و٦٤٠ الف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصر.