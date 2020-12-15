رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج «كرامة» بقيمة 556 مليون جنيه

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه ويستمر الصرف لهم يومي اليوم وغدًا.

كما من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتبارًا من الخميس المقبل، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

والجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي ٣ مليون و٦٤٠ الف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصر.

موضوعات متعلقة

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

الصور

image description

تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة بحي غرب أسيوط

image description

«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

image description

وفد من «الأمريكية للتنمية» للتعريف بالمنح المقدمة لجامعة أسيوط

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

علاج الأرق يساعد في تحسين الذاكرة

إصابة حيوانات المنك في أمريكا بكورونا تثير المخاوف من تفشي الفيروس

تحذير أممي: تقدم البشرية مهدد بسبب الضغوط على البيئة

شرب الماء بـ «طريقة خاطئة» قد تلحق أضرار كبيرة بالجسم

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

أمسية أدبية لمناقشة مؤلفات يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

قراءات شعرية وقصصية مفتوحة بنادي أدب آفاق اشتراكية

افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع