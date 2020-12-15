إسرائيل تبدأ تطعيم لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت صناديق المرضى في إسرائيل مساء امس الأثنين أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ بتاريخ 23 ديسمبر القادم، وعلى ما يبدو سيقومون بإعطاء اللقاح للطواقم الطبية وكبار السن أولا، في المقابل فإن وزارة الصحة الإسرائيلية تستعد أيضا للبدء بعملية التطعيم، ووفقا لخطتها فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي أدلشتاين سيكونان أول من يتلقيان اللقاح.من جانب اخر ، سجلت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2.279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والتي جاءت بعد إجراء 72.423 فحصاً كانت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 3.2%، ويعتبر هذا هو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ شهرين.ووفقا للمعطيات فان عدد الاصابات النشطة بلغ 18.651 إصابة، وعدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات هو 673 من بينهم 344 مصاباً حالته خطيرة و130 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس، وإجمالي عدد الوفيات ارتفع الى 3.004.وبذلك فان ارتفاع المعطيات يقربها من حاجز الإصابات الذي أعلن كابينيت كورونا أنه فيما لو بلغته الإصابات، وهو عتبة 2500 إصابة جديدة يومية أو تخطى مؤشر الإصابات 1.32% فإنه سيتم فرض تشديدات جديدة على مدار ثلاثة أسابيع، وفي حال عدم نجاحها فإنه سوف يتم فرض إغلاق تام مجددا.