المياه والصرف الصحي في سوهاج 2020.. أهم الأعمال والإنجازات

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمددين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن أهم الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2020، لتعريف المواطنين بأهم التطورات التى تمت فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.وأوضح محمدين، في بيان، أنه فى مجال مياه الشرب تم استلام وتشغيل محطة مياه "البوحة النقالي" بمركز ساقلتة وطاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم، وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه، كما تم استلام شبكة مياه شطورة المرحلة الثالثة والتي تخدم قرى بنى حرب والقبيصات والشيخ مسعود والحريدية البحرية والقبلية، كما تم تشغيل محطة مياه سفلاق الجديدة بمركز ساقلتة والتي تبلغ تكلفتها 3.4 مليون جنيه بطاقة تصميمية 50 لتر ثانية.كما تم البدأ في تنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية بمراكز ساقلتة والمراغة والمنشاة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من دق 45 بئر مياه جديد بتكلفة تبلغ 29.2 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة حيث تم تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج و4 آبار بمركز المنشاة وبئري مياه بمركز ساقلتة وبئري مياه بمركز جهينة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 آبار بمركز المراغة و3 بمركز طما وتنفيذ 4 آبار بمركز طهطا ودق 8 آبار بمركز جرجا و4 أبار بمركز دار السلام و7 آبار بمركز البلينا، بالإضافة إلى تحديد ستة مناطق لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه خلال العام 20202021 بتكلفة تبلغ 2.9 مليون جنيه للحفاظ على المياه المهدرة وتتمثل هذه المناطق في الحواويش البحرية بإخميم والبربا بجرجا والبواريك بالمنشاة وجزيرة الشورانية بالمراغة والطليحات بجهينة والسمطا بالبلينا، كما تم الانتهاء من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة وتخصيص مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب وتم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الثالثة على التوالي لمحطة مياه البلينا السطحية، كما تم توفير 110 صندوق متعدد الاغراض لمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك بقيمة تبلغ مليون جنيه وتأهيل ثلاث فرق تضم 12 فنى للغطس بالمجاري المائية لتطهير مأخذ محطات مياه الشرب والتي يبلغ عددها 12 محطة مياه سطحية و46 محطة مياه نقالى على مستوى المحافظة.وفى مجال الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى الهجارسة والكوامل وأولاد غريب، والذي يخدم 158137 نسمة بتكلفة تبلغ 94.6 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى القراقرة والقيصان وأبوحسين والدير القبلي، والذى يخدم 5779 نسمة بتكلفة تبلغ 47 مليون جنيه، واستلام وتشغيل مشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة، والذى يخدم 3677 نسمة وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه وتوقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى وحصلت محطة معالجة صرف صحى طهطا للمرة الرابعة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم البدأ فى تنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ 159 مليون جنيه، لتخدم 37748 مواطن، وكذلك البدأ فى مد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج بمبلغ 107 ملايين جنيه، وتم البدأ فى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 20202021 بمبلغ 121 مليون جنيه، كما حصل أعضاء مجلس النواب خلال هذا العام على مبلغ 17 مليون جنيه لإحلال وتجديد ومد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز طهطا وجرجا والبلينا والمنشاة.وفى مجال استثمار الأصول وتقليل النفقات، تم إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لصيانة وتعبئة طفايات الحريق كما تم الانتهاء من تجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محابس مياه الشرب والصرف الصحي وانشاء مشتل لانتاج نباتات الزينة والبدء فى تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بهدف استخدامه في زراعة الغابات الشجرية لتحسين انتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو.وفى مجال خدمة العملاء، أشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه في مجال خدمة العملاء بلغ عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام 13459 مشترك بخدمة مياه الشرب، وعدد 1300 مشترك بخدمة الصرف الصحي، وتم فحص 2680 عداد ومعايرة 4912 عداد للمواطنين، كما أنه تم تركيب 882 عداد مسبوقة الدفع، كما نجحت الشركة من خلال المشاركة المجتمعية فى توصيل 1098 وصلة مياه شرب و750 وصلة صرف صحى للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ خطة لتغيير جميع العدادات العاطلة والتي يبلغ عددها 57 الف وذلك بالتقسيط وبدون فوائد على المواطنين كما تم البدء في تركيب أكثر من 4500 قطع موفرة للمياه بدور العبادة الاهلية، كما قامت الشركة بحل 116 ألف شكوى للمواطنين والتي تم استقبالها من خلال الخط الساخن 125.وفى مجال مجابهة فيروس كورونا المستجد، تم وضع كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، حيث تم شراء 10 بوابات تعقيم الكترونية بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع أفرع الشركة، كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وافراد الامن هذا بالإضافة الى شراء اجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة كما تم وضع عدد من الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل إلا في أضيق الحدود وباقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أى حالات إيجابية بمواقع العمل.وفى مجال نشر الوعى المائيـ أشار اللواء محمد البدرى، إلى أنه تم توعية أكثر من 100 ألف مواطن من خلال انشطة توعوية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الراي بالقرى وكذلك تنفيذ قوافل مائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك أنشطة توعوية لطلاب المدارس واستطلاعات رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وورش سباكة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية وحملات لتوعية المواطنين حيث تشمل هذه الانشطة عدة رسائل اتصالية منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وأضرار القيسونات على الخزان الجوفي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر على الصحة العامة وأهمية دفع الفواتير لاستمرار قيام الشركة في تأدية مهامها.