6.2% تراجعا في تعاطي الموظفين للمخدرات.. و12% من طلاب الثانوية مدخنون

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 270 ألف موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن، لافتا إلى أنه عندما بدأ الكشف على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري مارس 2019، كانت نسبة التعاطي 8%، وانخفضت في الوقت الحالي إلى 1.8%، مشيرا إلى أنه يتم الكشف على مايقرب من 3000 موظف بشكل يومي.وأوضح عثمان، أن نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوى 12%، فيما تصل نسبة تعاطي المخدرات بين طلبة مدارس الثانوي العامة نحو 7.7%، وتصل إلى نحو 8،8% بين طلبة مدارس التعليم الفني.وأضاف، أن أول 9 أشهر هذا العام 2020، أتى 13 ألف اتصال هاتفي طلبا للعلاج، سواء من الفئة تحت 18 عاما مباشرة، أو من الأم أو من الأب، مشيرا إلى أنه على مدار الـ5 سنوات الماضين بشكل عام، أتى إلينا نحو 73 ألف مكالمة من فئة المراهقين أو من ذويهم طلبا للعلاج.