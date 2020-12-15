6 قطع «حشيش» تقود شخص للسجن المؤبد في حدائق الأهرام

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لعاطل متهم بالاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة حدائق الأهرام، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ضبطت عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 6 قطع «حشيش».وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قيام «ش.ص»، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه المذكور، حال استقلاله إحدى السيارات بمنطقة حدائق الأهرام، وبحوزته 6 قطع من مخدر «الحشيش»، ومبلغ مالي.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي أجرت تحقيقتها وقررت إلحة المتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.