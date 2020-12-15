بوتين يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ بايدن بفوزه بالرئاسة وأكد استعداده للتعاون.وصادق المجمع الانتخابى رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة.وصوت الناخبون في الولايات الحاسمة وهى بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن وجورجيا وأريزونا - بلا مفاجآت أو انشقاقات.