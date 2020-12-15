دير الأنبا أنطونيوس يحتفل بتذكار القمص يسطس الأنطوني

يُحتفل دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، غدا الأربعاء، بعيد تذكار القمص يسطس الأنطوني. وأعلن الدير في بيان عن اقتصار احتفالات عيد تذكار القمص يسطس الأنطوني على رهبان الدير فقط، وإغلاق أبوابه أمام الزوار من الأقباط والكهنة وأسر الرهبان وذلك منعًا للتزاحم.وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي صوم من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.