الصومال تعلن قطع علاقاتها مع كينيا

أعلنت الصومال اليوم الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، في أحدث تصعيد للخلافات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة نيشن الكينية.وذكرت الصحيفة أن وزير الاعلام الصومالي عثمان دوبي أعلن هذا النبأ عبر التلفزيون الحكومي صباح اليوم.وقال دوبي إن كينيا " تدخلت باستمرار" في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفا أن نيروبي تنتهك السيادة الصومالية.وأوضح أن الدبلوماسيين الكينيين في مقديشو أمامهم سبعة أيام لمغادرة البلاد. ولكن هذا يأتي بعد أسبوع من طرد مقديشو للسفير الكيني في الصومال لوكاس تومبو، واستدعاء السفير الصومالي في نيروبي محمد أحمد.