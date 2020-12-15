أوكرانيا تسجل 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 909 آلاف و82 حالة.وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 412 طفلا و447 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 233 حالة وفاة فيما تماثل 16 ألفا و150 شخصا للشفاء وانتقل 1479 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها أوديسا ثم تشيركاسي وزابوريزهيا ومنطقة بولتافا.