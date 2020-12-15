كم يستغرق تلقيح بريطانيا ضد كورونا؟

قال مسؤول طبي بريطاني بارز، اليوم الثلاثاء، إن الفترة اللازمة لتطعيم كافة مواطني بريطانيا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي انتجه شركتا فايزر وبيونتك، سيستغرق عامًا كاملًا.وبحسب السير جريمي فارار، أن مدير مجموعة "ويلكم ترست" للأبحاث، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ"سيستغرق تلقيح مواطني المملكة المتحدة عاما كاملا على اعتبار تطعيم 1000 مركز يطعم كل منها 500 شخص يوميا، لمدة 5 أيام في الأسبوع، دون أي انقطاع في عمليات الإمداد والتسليم الخاصة باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين".وكانت السلطات البريطانية قد بدأت في الثامن من ديسمبر، أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.