رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق أكشاك سوق العاشر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
تواصل نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقها في نشوب حريق بسوق الحي العاشر في مدينة نصر، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء الواقعة.

كما تبين احتراق كمية كبير من الأكشاك، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لأربعة مصابين، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء هاني القاضي، مدير نجدة القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق هائل بالسوق بالحي العاشر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحريق، وتم السيطرة عليه بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه، بعد استمراره 30 دقيقة تسببت في ذعر الأهالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

بعد مرور عامين على تطبيقه.. كيف تأثر سوق السيارات بقرار «زيرو جمارك»؟

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

ضغط الدم المرتفع في أي سن قد يسرع وتيرة التراجع الإدراكي

عمل فني في لندن يجمع بين الأوبرا والروك عن مسيرة توني بلير

العمل من المنزل يجعلك بعيدا عن 7 عادات مهمة

التأثير الإيجابي لتناول التفاح بشكل يومي

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

جلال برجس: الصدق يجعل الكاتب يتماهى مع شخوصه (حوار)

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

الفارابى تطرح كتاب «سقوط بغداد» للباحث عبدالله صالح

«فن الخيامية والزخرفة بالقماش».. ورشة تدريبية ببيت السنارى اليوم