ماس كهربائي وراء حريق أكشاك سوق العاشر

تواصل نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقها في نشوب حريق بسوق الحي العاشر في مدينة نصر، وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء الواقعة.كما تبين احتراق كمية كبير من الأكشاك، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لأربعة مصابين، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء هاني القاضي، مدير نجدة القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق هائل بالسوق بالحي العاشر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحريق، وتم السيطرة عليه بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه، بعد استمراره 30 دقيقة تسببت في ذعر الأهالي.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.