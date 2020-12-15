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الكرازة

أسقف أسيوط يلقي عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يلقي الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

وتتخذ الكنيسة خلال عظة أسقف أسيوط، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي يعد صوما من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.

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