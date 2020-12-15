فرنسا توافق على منح كينيا قرضا بـ125.5 مليون دولار

قال وزير النقل الكيني جيمس ماشاريا إن فرنسا وافقت على منح كينيا قرضا بقيمة 5ر125 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع خط قطار بطول 5 كيلومترات يربط بين مطار جومو كينياتا الدولي في كينيا وشبكة السكك الحديدية الكينية.ونقلت صحيفة بيزنس ديلي الكينية عن الوزير القول إن عددا من الشركات الفرنسية منها إيجس جروب وسوجي-ستوم وألستوم وتاليس وترانسدي ستشارك في المشروع بعد توقيع اتفاق التمويل مع صندوق ضمان الصادرات الفرنسي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القرض سيستخدم أيضا في تمويل تحديث خطوط القطارات التي تربط بين المطار ووسط العاصمة الكينية نيروبي.ومن المتوقع بدء العمل في هذا المشروع خلال مارس المقبل ويتنهي خلال عامين.