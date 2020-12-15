رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العمل من المنزل يجعلك بعيدا عن 7 عادات مهمة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أصبح العمل من المنزل واقعا في كثير من المجالات حول العالم، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا المستجد وقد يستمر إلى سنوات مقبلة بعد أن أثبتت التجربة نجاحه.

وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل " رغم نجاح التجربة وسعادة الكثير بها لما لها فوائد كثيرة، ولكن العادات غير السليمة فيه تنطوي على بعض المخاطر الصحية نستعرضها في التقرير التالي.

1- الجلوس طويلا على الكرسي

يؤدي الجلوس لفترة تصل إلى 4 ساعات على الكرسي إلى زيادة الوزن بمعدل سنوي يصل إلى 4.5 كيلو وقد يرتفع عند البعض لأكثر من ذلك، لذا الأفضل من ذلك أن تتحرك كل نصف ساعة، وفقا لموقع "Eat This".

2-ترك الوجبات الخفيفة

تساعد الوجبات الخفيفة على تقليل الشعور بالجوع، ولذلك عند الأكل لا تمتلئ المعدة بكثرة، مما يساعد على الهضم ويعمل على إنقاص الوزن، لذلك فإهمال الوجبات الخفيفة قد يهدد بزيادة وزنك.

3-ضوء الشمس

يساعد الضوء الطبيعي الذي تتعرض له أثناء العمل على التركيز والنوم بهدوء، لذلك احرص دائما على العمل في بجوار النافذة أو التعرض لضوء الشمس بأي طريقة خلال العمل من المنزل.

4-عدم ركوب المواصلات العامة

يساعد ركوب المواصلات العامة على المشي والتحرك والتنقل بينها، ما يجعل الجسم في نشاط دائم، غير جلوسك في المنزل فتكون أقصى مسافة تتحركها هي من مكتبك إلى غرفة نومك.

5- العمل طوال اليوم

قد يرى البعض العمل من المنزل فرصة للعمل لفترات طويلة طوال اليوم، ولكن ذلك يؤثر على الصحة بطريقتين، الأولى وهي زيادة الوزن عن طريق الأكل كثيرا وعدم الحركة، وثانيا التأثر نفسيا عن طريق الإجهاد والتيقن أن العمل لا ينتهي.

6- شرب الكافيين

أظهرت نتائج الأبحاث أن العمل من المنزل يجعلك تشرب من 500 إلى 600 ملليجرام من الكافيين، أي ما يعادل من أربعة إلى سبعة أكواب من القهوة، ويؤدي ذلك إلى زيادة معدل إصابتك بأمراض مثل الصداع والأرق وارتفاع ضغط الدم، وخطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7-الضغوط المهنية

تؤثر ضغوط العمل على الإنتاجية والدافع المستمر في العمل، لذا نحو 26% من الأشخاص يتعرضون لضغوط العمل أثناء أداء المهام من المنزل، لذا توصي المجلة الأمريكية للأوبئة بضرورة التواصل المهني والاجتماعي مع فريق العمل.

موضوعات متعلقة

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

ضغط الدم المرتفع في أي سن قد يسرع وتيرة التراجع الإدراكي

عمل فني في لندن يجمع بين الأوبرا والروك عن مسيرة توني بلير

العمل من المنزل يجعلك بعيدا عن 7 عادات مهمة

التأثير الإيجابي لتناول التفاح بشكل يومي

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

جلال برجس: الصدق يجعل الكاتب يتماهى مع شخوصه (حوار)

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

الفارابى تطرح كتاب «سقوط بغداد» للباحث عبدالله صالح

«فن الخيامية والزخرفة بالقماش».. ورشة تدريبية ببيت السنارى اليوم