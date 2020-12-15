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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الحكم على 555 متهم في «ولاية سيناء 4»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم على المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4»، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء المختص تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

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