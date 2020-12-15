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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: هناك حاجة ملحة لوقف العنف

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
جريدة الدستور
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شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على وجود حاجة ملحة إلى تحقيق استقرار سياسي وتقليل العنف وتطبيق وقف إطلاق النار في أفغانستان.

وقال زلماي - في تغريدة نقلتها قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء - "إنه يجب ألا يتأخر استئناف المحادثات عن موعده المقرر في الخامس من يناير المقبل نظرا لما يوجد على المحك حاليا"، معربا عن أسفه لاستمرار الحرب في البلاد.

وتأتي تصريحات خليل زاد في الوقت الذي اتفق فيه ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في المحادثات التي جرت بينهما مؤخرا على تعليق المفاوضات لمدة ثلاثة أسابيع لإجراء مشاورات داخلية على أن تستأنف مجددا في يناير المقبل.

وزار المبعوث الأمريكي باكستان أمس الاثنين رفقة قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر واجتمع مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باخوا الذي أكد أن بلاده ستستمر في لعب دورها الإيجابي في تعزيز السلام والأمن الإقليمي بالمنطقة.

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