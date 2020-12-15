كلية اللغة العربية بالزقازيق تنظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم

تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري؛ نظمت كلية اللغة العربية بالزقازيق مسابقة في حفظ القرآن الكريم بقاعة الاحتفالات بالكلية.تأتي المسابقة في إطار حرص الجامعة على تشجيع الطلاب للإقبال على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتدبر معانيه؛ لتخريج جيل قادر على تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام؛ الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، من خلال إبراز جمالياته وثرائه.وقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور محمد الغرباوي، عميد الكلية، والدكتور حسن عبدالرحمن سليم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد الهلالي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد سالم، بقسم الأدب والنقد.وفي نهاية المسابقة حقق الطالب: محمد السيد عبدالعزيز حسن "المركز الأول"، وجاء في "المركز الثاني" الطالب: سامي محمد عبدالحي محمد، وحصل على "المركز الثالث" الطالب: صلاح الدين محمد علي رزق.وهنأ عميد الكلية الطلاب المشاركين بمستوياتهم المتميزة، مشيرًا إلى أن كلية اللغة العربية حرصت على أن تنظم المسابقة؛ بهدف ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والروحانية لدى الطلاب، موضحًا أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية خلال العام الجامعي الحالي.