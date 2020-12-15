«أصول الدين بطنطا» تنظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم والخطابة

في إطار نشاطها العلمي والثقافي المتميز نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بطنطا مسابقةً في حفظ القرآن الكريم، وذلك برعاية الدكتور أحمد إسماعيل أبوشنب، عميد الكلية.وقام بتحكيم المسابقة الدكتور تامر المزين، والدكتور محمد ماضي، وشهدت المسابقة إقبالًا من الطلاب.وفي السياق ذاته، نظمت الكلية مسابقة في الخطابة، وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور أحمد ياسين شعبان، والدكتور ممدوح العبد، وشهدت المسابقة تفاعلًا وإقبالًا من الطلاب.