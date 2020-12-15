أزهر دمنهور ينظم ندوة حول مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

أقامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور الندوة التثقيفية الأولى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة الأزهر.يأتي ذلك برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وإشراف الدكتورة نادية الحناوي عميدة الكلية، والدكتور كمال العبد وكيل الكلية، والدكتور حسن عربود رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، واستضافت عبد الله محمد زيد، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة.شهدت الندوة إقبالًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبدأت بكلمة لعميدة الكلية عن أهمية هذا المشروع، وأثره العظيم على المجتمع، ودعم الجامعة الكامل لهذا المشروع، داعية الطالبات لضرورة المبادرة الإيجابية، واعدة إياهن بتقديم جميع وجوه الدعم المادي والمعنوي، كما قامت بالإعلان عن جوائز متعددة؛ لتكريم المتميزين في تفعيل هذا المشروع، ثم انتقلت الكلمة لوكيل الكلية الذي تحدث عن دور الجامعة في دعم هذا المشروع القومي.وتحدث عبد الله محمد زيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة؛ عن أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ نحو القضاء على الأمية؛ لأن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، وتحدث عن دور الهيئة العامة لتعليم الكبار في تفعيل هذا المشروع، والإجراءات الواجب على الطالب الجامعي اتخاذها لفتح فصل تعليمي، ثم قام في نهاية اللقاء بتلقي أسئلة الطالبات حول هذا المشروع والإجابة عنها.وفي نهاية الندوة قامت منسقة اللجنة الدكتورة إيمان عادل أنور بعمل عرض تقديمي حول هذا المشروع يتضمن صورًا لتوقيع فضيلة رئيس الجامعة لهذا البروتوكول، ونماذج استرشادية للمواد التعليمية التي ستستخدمها الطالبات مع المتدربين، والأماكن المعتمدة لفتح الفصول من قبل هيئة تعليم الكبار في محافظة البحيرة، وعناوين تلك الأماكن وأرقام التليفونات الخاصة بها، موضحة أنه سيتم إتاحة استمارة التعاقد وجميع البيانات حول هذا المشروع على صفحة الكلية.ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وزعت مسبقًا -قبيل الندوة- استمارات التعاقد لفتح فصول محو الأمية على الطالبات، ملحقًا بها صورة للأوراق المطلوب استيفاؤها، وقامت الدكتورة إيمان عبد النبي صالح، الأستاذة بالكلية، عضو اللجنة؛ بدعوة الطالبات للمشاركة في هذه المبادرة، موضحة دعم اللجنة الكامل لهن.