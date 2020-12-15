كوش أوغلو: تركيا أكثر الدول فقدانًا لثرواتها فى الوقت الراهن

أكد النائب بحزب الشعب الجمهوري بولنت كوش أوغلو أن تركيا هي أكثر الدول فقدانًا لثرواتها في الآونة الراهنة، حيث أصبحت تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحتل المركز الأول في هروب رؤوس الأموال والثروات من أراضيها.وأكد في تصريحات نقلها موقع "تركيا الآن" أنه خلال عامي (2016 - 2019)، قام 17 ألفًا و100 تركي بتحويل أموالهم إلى حسابات بنكية بأسمائهم خارج تركيا، والتي تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي.