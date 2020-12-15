5930 إصابة و345 وفاة بفيروس كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الثلاثاء تسجيل 5930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و345 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1255974 و114298 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى كثيرا من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.