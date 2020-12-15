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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرفى تركى: زيادة كبيرة للقروض الفردية فى تركيا لتلبية الإحتياجات الأساسية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
القروض
القروض
هدير سند
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حذر أرول تاشديلان المصرفي التركي السابق، من الزيادة الكبيرة في القروض الفردية بجانب البطالة، مشيرا إلى أنه في نهاية عام 2019 بلغت ديون المواطنين للبنوك نحو 580 مليار ليرة غير أن هذه النسبة بلغت مطلع الشهر الجاري نحو 817.5 مليار ليرة ما يعكس زيادة بنحو 237.5 مليار ليرة ما يعادل 40.9 في المئة، وفقا لجريدة "زمان التركية".

وأوضح تاشديلان أن هذه الزيادة هي صافي الزيادة عقب إسقاط ديون القروض خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن جائحة كورونا زادت الأمور تعقيدا.

وتشير المعلومات الواردة عن تاشديلان إلى إنفاق المواطنين 81 مليار ليرة على قروض العقارات السكنية و4.3 مليار ليرة على قروض وسائل النقل من إجمالي القروض التي حصلوا عليها من البنوك خلال الأحد عشر شهرا الأولى والتي بلغت 237.5 مليار ليرة.

وأكد تاشديلان أن الجزء المتبقي من القروض يضم قروض بطاقات الائتمان وقروض المستهلك وحسابات السحب على المكشوف وأن هذا الوضع يعكس لجوء المواطن إلى الاقتراض لتلبية احتياجاته الأساسية قائلًا: "وليس من المعروف كيف سيتم سداد تلك القروض".

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