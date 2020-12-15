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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22.065 إصابة بفيروس كورونا فى الهند

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9 ملايين و906 آلاف و165 حالة، عقب تسجيل 22 ألفا و65 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و709 حالات، وذلك عقب تسجيل 354 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و422 ألفًا و636 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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