للمرة الثالثة فى شهر.. زيادة جديدة لأسعار البنزين فى تركيا

أعلن اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبنزين، عن زيادة الأسعار بمقدار 21 قرش، ابتداءً من الليلة، وسينعكس بمقدار 17 قرشًا على المضخات.ووفقًا لموقع «كارت» التركي، فسيتم تغطية ارتفاع الأسعار من خلال التعديلات الضريبية، وبناء عليه، فإن 17 قرشًا من الزيادة البالغة 21 قرشًا في سعر البنزين، ستنعكس على المضخة، بينما ستغطي الضريبة الزيادة المتبقية البالغة 4 قروش، وهذه الزيادة هي الثالثة في أقل من شهر.من جهته، سيكون سعر لتر البنزين المباع بمتوسط 7.10 ليرات في أنقرة، سيكون 7.27 ليرة، وسيرتفع سعر لتر البنزين من 7.09 ليرة إلى 7.26 ليرة في إسطنبول، ومن 7.15 ليرة إلى 7.32 ليرة في إزمير، قد تختلف الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع بشكل طفيف حسب الشركات والمدن بسبب المنافسة والحرية.