حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يوم ملائم جدًا للانطلاق بالأعمال المهمّة، كن منتظمًا وفعالًا وعمليًا، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة.
عاطفيًا: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.
مهنيًا: يوم ملائم جدًا للانطلاق بالأعمال المهمّة، كن منتظمًا وفعالًا وعمليًا، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة.
عاطفيًا: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.