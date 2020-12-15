حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:52 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعودًا بجديد على الصعيد المادي.
عاطفيًا: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا معه.
صحيًا: سارع إلى استشارة خبير التغذية ليعطيك الإرشادات الخاّصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.
مهنيًا: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعودًا بجديد على الصعيد المادي.
عاطفيًا: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا معه.
صحيًا: سارع إلى استشارة خبير التغذية ليعطيك الإرشادات الخاّصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.