رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: قد نجرى استفتاء لإضافة التعهد بمكافحة تغير المناخ للدستور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده يمكن أن تجري استفتاء لتقرير ما إذا كانت ستضيف تعهدا لمكافحة تغير المناخ إلى دستور البلاد.

ويريد مؤتمر المواطنين بشأن تغير المناخ، المؤلف من 150 عضوا تم اختيارهم عشوائيا، إضافة جملة إضافية إلى المادة الأولى من الدستور تنص على ما يلي: "تضمن الجمهورية الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة وتحارب التغير المناخي".

ويتعين أن تتم الموافقة على التغيير أولا من جانب البرلمان بغرفتيه، حسبما أعلن ماكرون خلال اجتماع لمؤتمر المواطنين في باريس. وبعد ذلك يمكن إجراء تصويت شعبي.

ويعد تعديل الدستور واحدا من 150 مقترحا قدمها المجلس.

وكان ماكرون قد اعرب بالفعل عن استعداده لإجراء استفتاء حول قضايا المناخ في وقت سابق من العام الجاري.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

خطوات معرفة أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 - 2021

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 15-12-2020

توقيف مشتبه بهما فى سرقة متحف «القبو الأخضر» بألمانيا

جنوب أفريقيا تفرض قيودا على الكحوليات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

أيام زمان

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

«والدى ضربنى وحلق نصف شعرى تمامًا».. حكاية أول مرة رقصت فيها سامية جمال

«كان لابد أن أطلق الويسكى».. حكاية سرقة مكتب فريد شوقى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

افتتاح معرض «مخدع السيدة» للفنان أحمد عزت.. الليلة

فى آخر أعماله الروائية.. كيف رصد بهاء عبد المجيد صلابة المرأة المصرية؟

«الجمل» تطرح الطبعة الرابعة لرواية سنان أنطون «فهرس»