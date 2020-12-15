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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: «ترامب» رفض احترام إرادة الشعب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
بايدن
بايدن
ياسمين محمود
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هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفضه الإقرار بهزيمته والاعتراف بنتائج الانتخابات، متّهمًا إيّاه بـ"عدم احترام إرادة الشعب" ولا سيادة القانون والدستور.

وقال الرئيس المنتخب اليوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه في بمدينة ويلمنجتون بعد إعلان الهيئة الناخبة الأمريكية رسميًا فوزه في الانتخابات الرئاسية، أمام نظيره الجمهوري،"هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وأضاف بايدن: "هذه الانتخابات كانت نزيهة وأشرف عليها أشخاص أمناء"، مؤكدًا حصوله على أكبر عدد من أصوات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

وقال الرئيس المنتخب خلال كلمته اليوم، إن السياسيون لا يأخذون السلطة بل الشعب هو الذي يمنحهم إياها، مؤكدًا أنه سيكون رئيس كل الأمريكيين بمن في ذلك من لم يصوتوا له في الانتخابات.

وظهرت نتائج انتخابات الرئاسية الرسمية وفقًا للمجمع الانتخابي الأمريكي حصول بايدن، على 306 صوت، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكي.

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