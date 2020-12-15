السويد تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

أعلن التلفزيون الرسمي السويدي أن السلطات سجلت أكبر عدد لمصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، منذ ظهور الجائحة.وذكر تلفزيون (اس.في.تي) أن عدد المصابين بالمستشفيات وصل إلى 2389، مشيرا إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل الماضي.وسجلت السويد حتى الآن 7500 وفاة بكورونا منذ ظهور الجائحة.