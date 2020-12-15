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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: حان الوقت لمداواة جراح الأمريكيين والتصدى لكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
بايدن
بايدن
ياسمين محمود
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علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، علي ارتفاع أعداد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة وفاة حتي الآن.

وقال «بايدن»: «حان الوقت لقلب هذه الصفحة، ولمداواة جراح الأمريكيين والتصدي لفيروس كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد»، وفقًا لفضائية «سكاي نيوز».

كما قدم الرئيس الأمريكي، التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا.

وظهرت نتائج انتخابات الرئاسية الرسمية وفقًا للمجمع الانتخابي الأمريكي حصول بايدن، على 306 أصوات، متجاوزًا حاجز 270 صوتًا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكي.

واجتمع مندوبو المجمع الانتخابي الأمريكي الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الإثنين، للإدلاء رسميًا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء، وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.

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