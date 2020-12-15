بايدن: الطعون المقدمة من ترامب بالانتخابات لا أساس لها

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الشعب الأميركي يعلم أن الانتخابات الامريكية الرئاسية كانت عادلة ونزيهة وهم شاهدوا ذلك بأنفسهم.كما أعرب بايدن، عن أمنياته الا يري أي شخص يتعرض للإساءات في الانتخابات، قائلًا:" حملة ترامب تقدمت بالعديد من الطعون في الانتخابات وتم نظرها أمام القضاء الذي وجدها لا أساس لها، وأتمنى ألا أرى مجددا أي شخص يتعرض للإساءات التي رأيناها في أعقاب هذه الانتخابات".وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الشعب الأمريكي بطي صفحة الانتخابات الرئاسية وتوحيد الصفوف من أجل مستقبل الولايات المتحدة، مؤكدًا إن المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت فيها الديمقراطية.وظهرت نتائج انتخابات الرئاسية الرسمية وفقًا للمجمع الانتخابي الأمريكي حصول بايدن، على 306 صوت، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكي.واجتمع مندوبو المجمع الانتخابي الأمريكي الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الإثنين، للإدلاء رسميًا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.