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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تخصص 485 مليون دولار للدول النامية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
جائحة كورونا
جائحة كورونا
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أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 485 مليون دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك العلاجات للحد من الوفيات وتخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية.

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، ووزيرة الخدمات العامة والمشتريات أنيتا أناند، عن التمويل خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا.

وقالت جولد، في بيان: "كلما أسرعنا في الحصول على الفحوص والعلاجات واللقاحات للناس، كلما أمكن احتواء هذا الوباء في وقت أسرع. دعم كندا للجهود العالمية لإيجاد حلول طبية ناجحة هو فوز للجميع".

وفي التمويل المعلن عنه، سيتم تخصيص 230 مليون دولار لشراء العلاجات، مما يسمح لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشراء ثلاثة ملايين دورة من علاجات الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19" بعد الانتهاء من التجارب السريرية والموافقات التنظيمية.

أما المبلغ الآخر البالغ 255 مليون دولار، فسوف يذهب إلى برنامج خاص من تحالف من المنظمات الدولية والبلدان التي تشرف على تطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات وعلاجات وتشخيصات كوفيد-19 ذات الأسعار المعقولة.
ويرفع إعلان اليوم إجمالي مساهمة كندا في البرنامج إلى 865 مليون دولار.

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