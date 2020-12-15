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تقارير ومتابعات

بعد دعم فتاة التحرش الجماعي.. مواقف ساندت فيها رضوي الشربيني المرأة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
ياسمين محمود
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تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني، مؤشر الأكثر بحثًا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد مساندتها للفتاة ضحية واقعة التحرش الجماعي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما "هاشتاج" باسم ادعم بسنت لدعمها والوقوف بجانبها للحصول على حقها من المتحرشين.

وكانت مدينة ميت غمر، قد شهدت واقعة تحرش دموية بعد تجمع عدد من الشباب حول فتاة تسير فى شوارع المدينة محاولين التحرش بها، وعقب تداول فيديو للواقعة ألقت قوات الأمن 7 شباب بتهمة التحرش بالفتاة التي تبلغ من العمر 23 عامًا.

بدورها، أمرت النيابة العامة بميت غمر، حبس الشبان السبعة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر يوم الخميس الماضى.

وقالت "الشربيني"، خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الرجالة لما بتسافر بره بتحط عنيها في الأرض مهما كانت الست لابسه ولا يجرؤ حد يقرب منها.. لكن لما يبقى في بلده يقولك مهو لبسها ملفت وتستاهل الإعدام لكل متحرش أو مغتصب".

- مواقفها رضوي الشربيني الداعمة للمرأة

يرصد "الدستور" أبرز مواقف رضوي الشربيني التي تساند فيها الفتيات، حيث اعتادت على تقديم الدعم النفسي والدفاع عن حقوق المرأة باستماتة لتحقيق أحلامها، سواء من خلال منصتها على مواقع التواصل الإجتماعي أو خلال تقديمها برنامجها التلفزيوني "هي وبس".

-
أزمة نهال ومصطفى أبو تورتة

كانت حالة من الجدل قد سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى، بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة وكيف تركها في الحفل وأخذ التورتة، حتى اشتهر باسم "مصطفى أبو تورتة".

وقالت رضوى الشربيني، وقتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مصطفى أبو تورتة، ده أنت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".

- مطالبتها بإعدام زوج قتيلة الدقهلية

كما تفاعلت رضوى الشربيني، مع قصة الرجل الذي استأجر أحد الأشخاص لقتل زوجته الطالبة الجامعية حتى يتزوج من أخرى، قائلة "واحد قرر يتجوز على مراته وقالها فرفضت وطلبت الطلاق.. فقرر يدخل على مراته واحد علشان يغتصبها ويعملها فضيحة علشان يطلق من غير ما يدفع لها حقوقها.. يقوم التاني يقتلها ويعاشرها وهي ميتة، ثم ينتهي المشهد إنه زوج واقف ياخد عزاءها!.. حق إيمان لازم يرجع #إعدام_أحمد_رضا".

- دفاعها عن ارتداء البوركيني

وهاجمت رضوى الشربيني اعتراض القرى السياحية بعد رفض نزول المحجبات للمياه بالمايوه الشرعي، وقالت: الواحد مش فاهم.. نفس المجتمع اللي بيقول إنها تلبس وتبقى محتشمة علشان محدش يتحرش بيها.. هوّ هوّ اللي بيطلب منها تبقى غير محتشمة علشان تبقى متحضرة ويوافقوا إنها تخرج وتنزل البحر معاهم!".

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