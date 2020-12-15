بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة فى 4 محافظات اليوم

أدت سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية مسبقًا، إلى تعطيل الدراسة في أربعة محافظات على مستوي الجمهورية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مصحوبة بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم)، وقد تمتد الأمطار الخفيفة إلى القاهرة الكبرى بنسبة 20%.تفاصيل تعطيل الدراسة 4 محافظات بسبب الطقس السيء:- كفرالشيخقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، الثلاثاء، بالمراكز الساحلية "بلطيم، البرلس، مطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.كما كلف المحافظ، باستمرار حالة الطوارئ، حيث أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة تقلبات الطقس، كما تواصل أجهزة المحافظة جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة، مطالبًا بمواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز علي مدار الساعة.- مطروح:وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارًا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجبت السحب الترابية.ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.- الإسكندرية:كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.ويستثنى قرار التعطيل القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.- البحيرة:من جانبه، أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار وذلك لسوء الاحوال الجوية حفاظًا على سلامة الطلاب ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات التعليمية.