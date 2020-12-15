رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ رواية بعنوان «حصار حكاية لم تحدُث»، من تأليف كريم شعلان، الرواية ببساطة عمل شعريّ يقولُ كلّ شيء من دون مواربة أو حذر، أو هذا ما نخلص إليه لدى خروجنا من الرواية.وبحسب الناشر: «على الرغم من الإحالة الواقعيّة ذات البعد التاريخيّ التي يشتمل عليها العنوان بمفردة وحيدة، وبصيغة التنكير، إلاّ أنها كفيلة لتعود بالقارئ إلى حقبة زمنيّة لها خصوصيّتها وأثرها، وبقدر مباشرة العنوان، إلّا أنّ نصّ الرواية الذي جاء في 15 لوحة سرديّة لم يكن مباشرًا بالمعنى التقريريّ للكلمة.فمن خلال تقنيّة «تيار الوعي» التي عمد إليها الكاتب استطاع أن يحقّق توازنًا إيقاعيًّا بين أن يواجه المتلقي نصًّا شعريًّا مجرّدًا بلغته المفاجئة والانزياحيّة، أو نتابع أحداثًا روائيّة ذات نزوع سيَريّ، والسيرة هنا تنفكّ من علاقتها بالرّاوي، لتشكّل سيرة شاملة لشعب كامل، وليكون المتلقّي مِنْ ثَمّ أمام وثيقة إدانة بليغة لا تعرّي الفاشيّة والديكتاتوريّة التي عبثت بمعنى الإنسان العراقيّ الذي ينتمي إليه الكاتب، وينتصر له أنطولوجيّا، فحسب، بل هي إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدوليّ برمته، ولفلسفة القوّة والبطش، وهما وجهان آخران للإرهاب الّذي يدّعي ذلك المجتمع رفضه، وتدّعي تلك الفلسفة مواجهته».