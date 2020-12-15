رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
صار حكاية لم تحدُث
صار حكاية لم تحدُث
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ رواية بعنوان «حصار حكاية لم تحدُث»، من تأليف كريم شعلان، الرواية ببساطة عمل شعريّ يقولُ كلّ شيء من دون مواربة أو حذر، أو هذا ما نخلص إليه لدى خروجنا من الرواية.

وبحسب الناشر: «على الرغم من الإحالة الواقعيّة ذات البعد التاريخيّ التي يشتمل عليها العنوان بمفردة وحيدة، وبصيغة التنكير، إلاّ أنها كفيلة لتعود بالقارئ إلى حقبة زمنيّة لها خصوصيّتها وأثرها، وبقدر مباشرة العنوان، إلّا أنّ نصّ الرواية الذي جاء في 15 لوحة سرديّة لم يكن مباشرًا بالمعنى التقريريّ للكلمة.

فمن خلال تقنيّة «تيار الوعي» التي عمد إليها الكاتب استطاع أن يحقّق توازنًا إيقاعيًّا بين أن يواجه المتلقي نصًّا شعريًّا مجرّدًا بلغته المفاجئة والانزياحيّة، أو نتابع أحداثًا روائيّة ذات نزوع سيَريّ، والسيرة هنا تنفكّ من علاقتها بالرّاوي، لتشكّل سيرة شاملة لشعب كامل، وليكون المتلقّي مِنْ ثَمّ أمام وثيقة إدانة بليغة لا تعرّي الفاشيّة والديكتاتوريّة التي عبثت بمعنى الإنسان العراقيّ الذي ينتمي إليه الكاتب، وينتصر له أنطولوجيّا، فحسب، بل هي إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدوليّ برمته، ولفلسفة القوّة والبطش، وهما وجهان آخران للإرهاب الّذي يدّعي ذلك المجتمع رفضه، وتدّعي تلك الفلسفة مواجهته».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

صديق والدها.. أربعيني يعتدى جنسيا على طفلة بالمحلة

خطوات معرفة أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 - 2021

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

جنوب أفريقيا تفرض قيودا على الكحوليات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

افتتاح معرض «مخدع السيدة» للفنان أحمد عزت.. الليلة

«الجمل» تطرح الطبعة الرابعة لرواية سنان أنطون «فهرس»

انطلاق ورشة «الزجاج المعشق» ببيت السنارى.. اليوم