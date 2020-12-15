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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«محكمة الدولية»: هناك أساس للاعتقاد بارتكاب فنزويلا جرائم ضد الإنسانية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:55 ص
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
وكالات
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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أساسا للاعتقاد" بأن السلطات الفنزويلية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في تقرير للمحكمة، صدر يوم الإثنين، أن مكتب المدعي العام توصل إلى الاستنتاج بأن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تتيح أساسا معقولا للاعتقاد بأنه منذ أبريل 2017 على الأقل، ارتكبت السلطات المدنية وأفراد القوات المسلحة وأفراد موالون للحكومة جرائم ضد الإنسانية".

وكانت المحكمة الدولية تحقق في أحداث فنزويلا منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تقرر العام القادم ما إذا ستفتح قضية رسمية بشأن فنزويلا.

وسبق للمحققين الأمميين أن اتهموا حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والتعذيب، ما يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن فنزويلا شهدت موجات من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة على خلفية أزمة اقتصادية حادة، رافقتها اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى.

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