رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى موسكو تتجاوز الـ10 آلاف

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:48 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
طباعة
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو، مساء الإثنين، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة الوفيات الـ10 آلاف حالة.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10022 شخصًا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف مقارنة بالأمس، حيث توفي 75 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 698 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 535 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و681 ألفا، وحصيلة الوفيات أكثر من 47 ألف حالة حتى يوم الاثنين.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

موضوعات متعلقة

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

المنهج المقرر في الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

التعليم تعلن ترقية 300 ألف معلم

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

جنوب أفريقيا تفرض قيودا على الكحوليات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

أيام زمان

«والدى ضربنى وحلق نصف شعرى تمامًا».. حكاية أول مرة رقصت فيها سامية جمال

«كان لابد أن أطلق الويسكى».. حكاية سرقة مكتب فريد شوقى

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

افتتاح معرض «مخدع السيدة» للفنان أحمد عزت.. الليلة

فى آخر أعماله الروائية.. كيف رصد بهاء عبد المجيد صلابة المرأة المصرية؟

«الجمل» تطرح الطبعة الرابعة لرواية سنان أنطون «فهرس»