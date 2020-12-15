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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «مخدع السيدة» للفنان أحمد عزت.. الليلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:35 ص
جاليري Art Talks
جاليري Art Talks
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري ArtTalks بالزمالك، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ افتتاح معرض الفنان أحمد عزت٬ والذي يقام تحت عنوان «مخدع السيدة».

وعن المعرض يقول «عزت»: «يضم المعرض مجموعة من اللوحات تطرح موضوع الصور العارية التي كانت تعلق في غرف النوم للتأمل والتفكير، من كان صاحب فكرة هذه الصور الزوجة أم الزوج؟ لماذا غرفة النوم؟ هل كان الدافع إضافة جمال وشاعرية للغرفة؟ هل كانت غرف النوم هي الملاذ لعرض هذا الفن بعيد عن أعين الغرباء في مجتمع محافظ نسبيًا؟ هل يتّبع الجيل الحالي اختيارات آبائهم أو أجدادهم الفنية؟.

لقد تعمدت في هذه المجموعة زيادة محدودة في جرعة الإغراء والكشف لتتماشى مع ما أحسبه أكثر توافقًا مع المزاج العام للجيل الحالي، لقد رُسمت هذه المجموعة على قماش بيجامة كستور وكريتون تنجيد مطبوع كإضافة تعبيرية لتصميم جميل له حياة ومنفعة أخرى سابقة.

يبدو أن هذين النوعين من الأقمشة ذوي خصوصية محلية، حيث لم أجد لمسمياتهما منتجات خلاف مصر، اختيار أقمشة رخيصة الثمن نسبيًا لأحياء صيحة برجوازية ليس فقط لجمال الألوان والتصاميم بل أيضًا ليذهب باختيارات البرجوازية لفضاء الفن الشعبي».

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