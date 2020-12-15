فى آخر أعماله الروائية.. كيف رصد بهاء عبد المجيد صلابة المرأة المصرية؟

عبر صوت الراوي العليم في آخر روايات الكاتب الدكتور بهاء عبد المجيد٬ والذي غادر عالمنا مساء أمس٬ متأثرًا بفيروس كورونا المستجد٬ يأتينا تاريخ عائلة مصرية٬ والمحن التي مرت بها٬ بدء من والده العامل البسيط٬ الذي يعشق جمال عبد الناصر، ويرى أنه من أعاد الكرامة للمصريين بعد مئات من السنين قضوها مستعبدين.أما عمود خيمة هذه الأسرة فهي الأم٬ تلك السيدة العظيمة نموذج لآلاف السيدات المصريات٬ اللاتي يبذلن ما في وسعهن لحماية أطفالهن٬ وتربيتهم والوقوف بجانبهم لآخر لحظات الحياة، لم تتردد الأم لحظة في البحث عن عمل بعد أن خرج الأب على المعاش٬ ولم يعد ما يتقاضاه من جنيهات قليلة تسد رمق أولاده السبع.ورغم ما تعرضت إليه من إهانات وصلت لشج رأسها في إحدي المرات من زوجها٬ إلا أنها أصرت على العمل من أجل أولادها٬ وفيما بعد واصلت عملها لتحفظ لهم البيت الذي كانوا يظنون أنه ملكهم٬ لكنهم اكتشفوا أنه بيت عائلة الأب، فكان علي الأم أن تكد لتجمع المال الكافي لشراء أنصبة أهل زوجها٬ ليكون البيت خالصًا لأولادها.تلك الأم لم يكن عطفها قاصرًا فقط على أولادها٬ ففي بيتها عاشت الأختين «كيدة» و«هدى» منحتهما حنان الأم والأب أيضًا الذي تزوج بعد وفاة أمهما٬ لم تنبذ «كيدة» أو تحقر منها عندما جاءتها لتخلصها من حمل سفاح٬ لم تتنكر لها أو ترفع في وجهها شعارات الأخلاق والفضيلة٬ بل احتضنتها وأنقذت حياتها وسمعتها٬ وهو ما سيكرره ابنها «حسام» فيما بعد مع ابنة الجيران الصغيرة «علياء» فيقف جانبها حتى تجهض الحمل السفاح الذي ورطها فيه صديقه أيمن السمري وسافر لأمريكا بعدما غرر بها.لم يفكر حسام في مستقبله الذي قد يضيع في لحظة لو أن علياء ماتت جراء عملية الإجهاض٬ وما قد يترتب على هذا الأمر من الفضيحة واتهامه بأنه هو من تسبب في حملها ومن ثم إجهاضها وموتها، لم يتردد لحظة في إنقاذ سمعة علياء وحياتها٬ فقد كان مصيرها القتل لا محالة لو اكتشف أمر حملها.قوة الأم هنا وصلابتها لا تتعارض مع أن ترتبط بالنيل ارتباط حياة٬ فقد حرصت على أن يكون بيتها الجديد في المعادي بعدما تركت شبرا٬ مطلًا على النيل٬ إليه تبث شكواها تستعين بنسماته على مصاعب الحياة.كانت الأم سيدة صلبة قوية لا تكسرها الملمات بل تزيدها صلابة وعنفوانا٬ فتحت كل الضغوط الإنسانية والمحن التي تعرضت لها٬ نجحت في أن تصل بأسرتها وأولادها إلي بر الأمان٬ فتزوجت البنات٬ والأولاد الذين باعوا الفل يومًا في الشوارع٬ صاروا أعلامًا٬ فالكبير «خليل» أسس محلًا للزهور٬ بينما «حسام» الذي تخرج من الجامعة أصبح كاتب صحفي ومترجم يشار إليه بالبنان.