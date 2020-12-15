«الجمل» تطرح الطبعة الرابعة لرواية سنان أنطون «فهرس»

ن منشورات الجمل للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا الطبعة الرابعة لرواية «فهرس» للروائي العراقي سنان أنطون.كانت الطبعة الأولي قد صدرت عن نفس الدار في العام 2016، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» لعام 2017.تدور أحداث الرواية حول شخصين عراقيين، الأول يعيش في بغداد، والثاني يعيش في أمريكا، يجمع بينهما لقاء أثناء زيارة الأخير لبغداد بعد الاحتلال الأمريكي 2003، ويكون هذا اللقاء بداية تواصل بينهما.ومما جاء في الرواية نقرأ: «الزمن ثقب أسود، حفرة تقع فيها الأشياء وتختفي حتى بداية كل هذا الوجود، بحسب إحدى النظريات، كانت انفجارًا، وليس الوجود إلا شظايا وأشلاء، وها نحن نعيش تبعاته وآثاره، وأنا سأنتشل هذه الدقيقة من الثقب الأسود، لكن لماذا؟ هناك من يكتب ليغير الحاضر، أو المستقبل، أما أنا، فأحلم بتغيير الماضي، وهذا منطقي ومنطق فهرسي».