انطلاق ورشة «الزجاج المعشق» ببيت السنارى.. اليوم

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ببيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعلم فن «الزجاج المعشق بالجبس»٬ تقوم على الورشة الفنانة هبه أنور.تركز الورشة على التعريف بــ «فن الزجاج المعشق» ومنتجاته المختلفة من خلال معرفة الأدوات المستخدمة وكيفية التعامل بها، وطريقة عمل وحدات إضاءة، ولوحات فنية، بالإضافة إلى كيفية تقطيع الزجاج بأشكال ومنحنيات جذابة، وتعشيق الزجاج بطريقة العاشق والمعشوق، واللحامات المختلفة.وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك توجيه الاهتمام نحو توظيف الزجاج الملون والمعشق في الديكورات.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين المتدربين، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.