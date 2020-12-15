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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر إس اند بى 500 يغلق منخفضًا بعد إطلاق اللقاح

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
مؤشر إس اند بى 500
مؤشر إس اند بى 500
وكالات
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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 للأسهم الأمريكية منخفضا، بعد إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية بدعم من عرض شراء بقيمة 39 مليار دولار من أسترازينيكا في واحدة من أكبر صفقات العام.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض متضررا من خسائر لأسهم والت ديزني.

وتخلى ستاندرد اند بورز500 عن مكاسب بلغت حوالي واحد بالمئة سجلها في وقت سابق من الجلسة. وقفز المؤشر حوالي 13 بالمئة إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020 على الرغم من الجائحة التي تسببت في دمار اقتصادي وقتلت أكثر من 300 ألف شخص حتى الآن في الولايات المتحدة.

وجاءت اليكسيون بين أكبر الرابحين على المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مع صعود أسهمها إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف بعد أن قالت أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية إنها ستشتري شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

وهبطت والت ديزني أكثر من ثلاثة بالمئة بعد أن خفضت (بي إم او كابيتال ماركتس) تصنيفها لأسهم الشركة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.62 بالمئة إلى 29861.55 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 0.44 بالمئة، ليغلق عند 3647.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 12440.04 نقطة.

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