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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: 229 وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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سجلت تركيا، مساء الإثنين، 229 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا 646، وأكثر من 29لف إصابة بالفيروس.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و866 ألفا و345، إثر تشخيص 29 ألفا و617 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و631 ألفا و944، إثر شفاء 28 ألفا و164، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و.980

وأجرت الوزارة 204 آلاف و289 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و284 ألفا.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الحرجة اقترب من 6 آلاف.

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